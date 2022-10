Smartphone-Diebe am Mannheimer Hauptbahnhof – schnelle Festnahmen in Heidelberg

Mannheim/Heidelberg. Nach einem Smartphone-Diebstahl am Mannheimer Hauptbahnhof hat die Bundespolizei drei Tatverdächtige in Heidelberg festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Taschendiebe Montagnacht eine 28-jährige Frau bestohlen, indem sie ihr Smartphone aus der Jackentasche zogen. Die Geschädigte rief gegen 19.15 Uhr bei der Bundespolizei im Mannheimer Hauptbahnhof an, um den Diebstahl anzuzeigen. Die Polizei wertete das Überwachungsvideo des Bahnhofs aus und fahndete zunächst Nähe Bahnhof ohne Erfolg nach den Tätern. Wenige Stunden später meldete sich die Geschädigte erneut und gab laut Polizei an, ihr Telefon im Heidelberger Hauptbahnhof orten zu können. Eine Streife der Bundespolizei entdeckte vor Ort am Heidelberger Hauptbahnhof drei Personen, die auch den Beschreibungen der Videoauswertung entsprachen: eine 34-jährige Frau sowie zwei 21- und 25-jährige Männer.

Die Polizei nahm die Tatverdächtigen vorläufig fest und brachte sie für polizeiliche Maßnahmen nach Mannheim zum Revier. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden alle Personen von der Dienststelle entlassen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Bandendiebstahl.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei darauf hin, aufmerksam zu sein und sich dadurch vor Taschendieben zu schützen. Weitere Informationen und Tipps vor Diebstahl sind auf der Homepage der Bundespolizei zu finden.