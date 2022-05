Slowenischer Botschafter zu Gast

Am Dienstag hat sich der Botschafter der Republik Slowenien, Franc But, ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. But war in Mannheim Gast des Gesprächsformats Salon Diplomatique, das bei der Sparkasse Rhein Neckar Nord stattfand. Dort referierte er über die aktuelle Situation in Slowenien.

Nicht nur vor dem Hintergrund, dass Slowenien Partner Deutschlands bei einer Ringtauschaktion schwerer Waffen an die Ukraine ist, lud der Salon den Botschafter zum Austausch ein. But berichtete zudem ausführlich über die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Republik Slowenien, das als eines der wirtschaftsstarken EU-Länder mit sehr guten Investitionsperspektiven gilt. Bei seinem Besuch in der Quadratestadt traf er sich daher auch mit Unternehmensvertretern.

Politisch empfangen wurde er am Dienstag von Erstem Bürgermeister Christian Specht und Bildungsbürgermeister Dirk Grunert. Vor kurzem hatte es in Slowenien einen überraschenden Machtwechsel gegeben: Der liberal-grüne Quereinsteiger Robert Golob löste Rechtspopulist Janez Jansa ab. red/see

