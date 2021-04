Das Bild der digitalen Kriegsführung in Popkultur und Politik ist das Thema eines Online-Vortrags über „Skynet, Drohnen und Slaughterbots“, den das Technoseum am Mittwoch, 14. April, 18 Uhr, per Video-Livestream anbietet. Referentin ist die Mediensoziologin Jutta Weber (Paderborn). In ihrem Vortrag stellt sie heraus, dass Friedensforscher und Aktivisten bereits seit Jahren auf die Gefahren hinweisen, die der Einsatz autonomer Waffensysteme mit sich bringt – und gleichzeitig weder Politik noch Militär oder auch die Science Fiction bisher die komplexen Herausforderungen digitaler Kriegsführung in ihrer Gänze erfasst haben.

AdUnit urban-intext1

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Vortragsreihe „forum mannheim“ statt, die sich dem Thema Leben mit smarter Technik widmet. Der Vortrag erfolgt ausschließlich digital und wird vom Technoseum organisiert. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung bis zum 13. April per E-Mail an info@technoseum.de ist notwendig, um den Link zum Livestream zugeschickt zu bekommen.

Die Reihe forum mannheim wird veranstaltet vom Technoseum, dem Freundeskreis Technoseum, der Hochschule Mannheim, dem Planetarium, dem VDI Nordbaden-Pfalz und der Abendakademie. lang

Info: Infos unter technoseum.de und abendakademie-mannheim.de

AdUnit urban-intext2