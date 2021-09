Skater rollen wieder

Endlich wieder mit Rollen in der Stadt unterwegs sein: An diesem Mittwoch, 8. September, startet die Skatenight. Um 18.45 Uhr treffen sich die Inlineskaterinnen und Skater nach langer Abstinenz wieder zum gemeinsamen Rollen. Start ist diesmal das Skatestadion der Rhein-Neckar-Skater An der Radrennbahn 16 hinter dem Herzogenriedpark.

Bus fährt immer mit

Um die Sicherheit zu gewährleisten, wurden die Planungen an die Corona-Verordnung angepasst. Das heißt vor allem, dass alle Teilnehmenden eingecheckt werden müssen: Es gelten die 3G-Regeln. Weil ein solcher Check-in am normalen Startplatz Wasserturm nicht gewährleistet werden kann, wurde der Start ins Skatestadion verlegt. Auch dieses ist aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Wie in der letzten Saison wird es zwei Runden mit jeweils zehn Kilometern geben. Zur Halbzeit kann man in den Quadraten aussteigen. Wer mal Pause machen möchte, kann in den Bus einsteigen, der mitfährt. Ob es in diesem Jahr auch noch einen Termin der Skatenight Ludwigshafen geben wird, ist noch offen. red/aph