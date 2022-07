Skatenight rollt wieder

Zum zweiten Mal in diesem Jahr findet an diesem Mittwoch, 27. Juli, die Skatenight Mannheim statt. Start ist um 19.30 Uhr am Wasserturm. Die Skatenight ist kostenlos und fährt in zwei Runden von je etwa 11 Kilometern. Pause ist im Skatestadion der Rhein-Neckar Skater (An der Radrennbahn 16, Nähe Haltestelle Hochuferstraße). Hier kann auch ein- oder ausgestiegen werden. Für den Fall, dass Skates oder Muskeln schlappmachen, fährt ein Bus mit.

Die Rhein-Neckar Skater empfehlen dringend, einen Helm zu tragen. Diesen kann man sich am Start kostenlos leihen. Skateboards seien willkommen, sollten sich aber im hinteren Teilnehmerfeld halten.

Gefahren wird die Neckarstadt-Route: am Schloss vorbei, über die Jungbuschbrücke zum Alten Meßplatz und dann zum Skatestadion. In der zweiten Runde geht es durch Käfertal nach Vogelstang und wieder zurück zum Wasserturm. Weitere Termine der Skatenight auf www.skatenight-mannheim.de. red