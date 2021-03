Als die Ampel auf Rot springt, geht er los. Raul setzt sich seinem gelben Regencape und mit Jutebeutel in der Hand vor dem Stadthaus auf die Kunststraße. Auf seinem Schild, dass er sich umgehängt hat, prangt in großen Lettern „ Ich habe Angst vor dem Waldsterben wegen der Klimakrise“.

Es dauert wenige Sekunden, bis die ersten Autos auf der anderen Straßenseite, die kaum an Raul vorbeikommen, hupen. Es dauert zwei Minuten, bis die ersten beiden Polizisten vor ihm stehen. Kurz darauf kommen fünf weitere Beamtinnen dazu. Das Polizeiaufgebot in der Innenstadt ist groß am Samstag. Es gibt leichtere Zeiten für einen Sitzstreik als eine Pandemie. „Holt den Idioten von der Straße da“, ruft ein Autofahrer. Ein junger Mann, der vorbeiläuft und verwundert auf die Szene blickt, meint: „An sich setzt er sich ja für eine gute Sache ein.“

Sitzblockade am Samstag vor dem Stadthaus. © Alexander Schreiber

Zur selben Zeit nimmt Jonas Piknias (29) vor Q6 Q7 auf der Fressgasse Platz und blockiert dort ebenfalls den Verkehr. Er und Raul gehören zum Mannheimer Ableger der Klimabewegung Extinction Rebellion, der „Rebellion gegen das Aussterben“. Deutschlandweit machen Aktivistinnen und Aktivisten der Organisation am Samstag solche Ein-Personen-Blockaden, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Unter anderem auch in Heidelberg. Als Einzelpersonen, um Corona-konform zu bleiben. Und, wie Raul sagt, um zu zeigen, „wie verletzlich man ist, wie viel Mut man braucht. Und dass auch ein Einzelner etwas tun kann.“

Für die beiden Aktivisten endet die Demo bereits nach wenigen Minuten. Die Polizei erteilt ihnen Platzverweise und bittet sie die Fahrbahn freizugeben. Verkehrsbehinderungen bleiben aus. Raul und Jonas verlassen den Streikposten und sind dennoch zufrieden. Sie haben ihre Botschaft mitgeteilt. Friedlich.