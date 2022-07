Sirenen falsch ausgelöst

Wegen einer, so die Feuerwehr, technischen Störung ertönten in der Nacht von Samstag auf Sonntag einige Sirenen in südlichen Stadtteilen. „Es lag kein Schadenereignis vor“, betont die Leitstelle der Feuerwehr und weist darauf hin, dass im Notfall parallel zum Heulton der Sirenen stets auch die Warnungen über die Programme „Nina“ und „Katwarn“ auf die Mobiltelefone der bei diesen Diensten angemeldeten Nutzer geschickt werden. Bisher gibt es in Stadtgebiet 65 Sirenen. Sie können von der Integrierten Leitstelle in der Hauptfeuerwache alle gemeinsam oder unterteilt in 26 Bereiche, wenn nur diese betroffen sind, ausgelöst werden. pwr

