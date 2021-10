Nach der Entscheidung für ein neues Forum Deutsche Sprache am Alten Meßplatz ist das nun eine weitere gute Nachricht für den Mannheimer Stadtteil Neckarstadt. Die Wohnungsbaugesellschaft GBG kauft das so genannte Platzhaus (Erbpacht) und sichert damit eine gewisse Qualität bei der gastronomischen Nutzung. Das passt in die Mannheimer Gesamtstrategie der „Sozialen Stadterneuerung“ in dem Problemquartier. Denn nach wie vor muss die Neckarstadt-West viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen aufnehmen. Die Fluktuation ist hoch, die Armutsquote liegt bei Kindern über 35 Prozent. Wer kann, zieht weg. Das Quartier erneuert sich quasi alle fünf Jahre. Um Menschen zu integrieren, ist soziale Arbeit wichtig und unersetzlich. Die GBG ist dabei ein Instrument, das mittlerweile weit über den üblichen Aufgabenkatalog einer Wohnungsbaugesellschaft hinaus agiert.

Zahlreiche Zusatzangebote

Hilfe für Menschen in schwierigen Lebenssituationen, Schlichtung bei Konflikten, Anpassung des Wohnraums bei Krankheit oder Behinderung, Besuchsdienste sind nur einige der zahlreichen Zusatzangebote. Dazu kommt Gemeinwesenarbeit, Quartiermanagement. Und: Die städtische Wohnungsbaugesellschaft GBG kauft zunehmend Gebäude und Häuser in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf auf. Wichtig sind dabei stabile Mietverhältnisse und vernünftige Nutzungen, keine Wettbüros oder Shisha-Bars. In diesem Zusammenhang ist die Übernahme des Platzhauses durch die GBG eine sinnvolle Intervention. Denn das alles soll helfen, die Stadtteile aufzuwerten, ohne die Bevölkerung zu verdrängen.

Greifbare Perspektive

© Manfred Rinderspacher

Ein Jugend- und Freizeitpark („Alter“), das Forum Deutsche Sprache, eine attraktive Platzhaus-Gastronomie und eventuell eine tolle, breite öffentliche Treppe hinunter zum Neckar: Mit all dem wird am Alten Meßplatz die Perspektive greifbar, die die Stadt zu ihrem Jubiläum 2007 einst plante: aus dem größten öffentlichen Gelände in Mannheim einen attraktiven, urbanen Aufenthaltsraum für die Menschen vor Ort und in der gesamten Stadt zu machen.