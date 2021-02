Mannheim. Schaubilder mit solch erfreulichen Kurven hat Peter Schäfer dem Gemeinderat lange nicht mehr zeigen können. „Wir sehen einen recht kontinuierlichen Abwärtstrend“, kommentiert der Gesundheitsamtsleiter die Entwicklung der Corona-Zahlen in Mannheim. Mit den 29 am Dienstagnachmittag gemeldeten Fällen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz (also die Summe der Neuinfektionen in einer Woche umgerechnet auf 100 000 Einwohner) nun bei 64,1.

Der allgemeine Rückgang habe etwa Mitte/Ende Dezember eingesetzt, so Schäfer. Selbst nach den Feiertagen sei kein größerer „Nachklapp“ verzeichnet worden. Auch „die Kurve bei den akut Infizierten ist gekippt“. Aktuell sind es noch 743. Bis vergangen Freitag war diese Zahl noch über Monate vierstellig. Die Situation in den Mannheimer Krankenhäusern hat sich ebenfalls etwas entspannt. Momentan befinden sich darin insgesamt 106 Corona-Patienten, von denen 23 auf Intensivstationen behandelt werden.

Wirkungsvolle Ausgangssperre?

Einer von mehreren Faktoren, der zum Rückgang der Zahlen beigetragen haben könnte, ist laut Schäfer die nächtliche Ausgangssperre, mit der Mannheim Anfang Dezember ein bundesweiter Vorreiter war. Normalerweise zeige eine derartige Maßnahme 13 Tage nach Inkrafttreten Wirkung, so der Gesundheitsamtschef. Vergleiche man die hiesige Entwicklung der Zahlen ab Mitte Dezember mit der in anderen Kommunen, schneide die Stadt relativ gut ab. Das sei zwar kein Beleg, aber womöglich doch ein Hinweis auf die Wirksamkeit der Maßnahme.

Stadtrat Holger Schmid von der Mannheimer Liste (ML) erinnert indes daran, dass die Stadt die Ausgangssperre zunächst nur auf zehn Tage befristet habe, bevor dann die andauernde Verlängerung auf Landesebene in Kraft getreten sei. Viele Menschen könnten nicht verstehen, warum sie angesichts der stark gesunkenen Zahlen immer noch zwischen 20 Uhr abends und fünf Uhr morgens daheim bleiben müssten.

Kurz will einheitliche Strategie

Dazu sagt Oberbürgermeister Peter Kurz, aus seiner Sicht sei es nicht sinnvoll, jetzt einzelne Öffnungsschritte öffentlich zu diskutieren. Derzeit werde auf Bundes- und Landesebene eine einheitliche Strategie zur Lockerung der Beschränkungen entwickelt, die man dann hoffentlich „nicht erst drei Tage vorher“ kommuniziere. Entscheidend sei auch nicht das konkrete Datum, sondern die Bereiche, um die es primär gehe. Dann hätten auch die Betroffenen Planungssicherheit. Unterschiedliche lokale Regelungen hält Kurz für wenig sinnvoll. Er erinnert an eine Woche im Dezember, als in Mannheim die Friseurstudios kraft Landeserlass schließen mussten, aber in umliegenden Kommunen zunächst geöffnet blieben.

Das Stadtoberhaupt verweist auch auf die mutierten Virusvarianten, von denen gerade erstmals eine in Mannheim entdeckt wurde (wir berichteten). Die Ausbreitung müsse dringend bekämpft werden, wahrscheinlich mit einer verschärften Eindämmungsstrategie.

Frage nach Schutzkonzepten

Am Dienstag werden auch wieder zwei Todesfälle gemeldet: Einer über 70-jährigen Frau und einer über 80-jährigen konnte in Krankenhäusern nicht mehr geholfen werden.

Mehr als die Hälfte der 229 Menschen, die in Mannheim mit einer Corona-Infektion verstorben sind, waren nach Angaben von Schäfer Bewohner von Pflegeheimen. AfD-Stadtrat Jörg Finkler, der allgemein jedoch die Erfolge der Stadtverwaltung bei der Bekämpfung der Pandemie ausdrücklich lobt („da kann man sich auch mal selbst auf die Schulter klopfen“), spricht von einer erschreckend hohen Rate. Die Schutzkonzepte für die Seniorenheime seien von den Betreibern „offensichtlich vernachlässigt“ worden.

Laut Kurz liegt die Todesrate hier in Mannheim allerdings in etwa im bundesweiten Schnitt. Schäfer erinnert daran, dass im vergangenen Jahr Pflegeheim-Bewohner vielfach appelliert hätten: „Bitte sperrt uns nicht ein!“ Trotz aller Schutzvorkehrungen habe man ihnen eben auch weiter Teilhabe am sozialen Leben sowie Besuche ermöglichen wollen.

Kita-Gebühren für Januar erlassen

Über die Situation in Kitas und Schulen wird ebenfalls debattiert. Kurz berichtet, die angebotene Notbetreuung werde im mehrfach verlängerten Lockdown immer stärker genutzt. Im Schulbereich liege die Betreuungsquote bei 26 bis 27 Prozent, in Kindertagesstätten bei 41 Prozent. Für alle Eltern, die das nicht in Anspruch nehmen, beschließt der Gemeinderat erwartungsgemäß einen Gebühren-Erlass für Januar.

Ein Antrag der ML, nach dem Herzogenried- auch den Luisenpark zu öffnen, wird nach Erläuterungen des Oberbürgermeisters nicht zur Abstellung gestellt: Der Luisenpark habe ein ganz anderes Angebotsspektrum und werde auch überregional als Freizeitpark wahrgenommen, eine Öffnung sei nach den Vorgaben des Landes unzulässig. Den Herzogenriedpark habe die Stadt dafür erst in eine allgemein zugängliche Grünanlage umwandeln müssen. Daher könne man nun auch nicht, wie von einigen angeregt, den Eingang kontrollieren und etwa bevorzugt Familien hineinlassen.