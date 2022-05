Silo mit Holzspänen fängt auf Friesenheimer Insel Feuer

Mannheim. Das Holzsilo einer Verbrennungsanlage in Mannheim hat in der Nacht zu Mittwoch Feuer gefangen und für eine große Rauchwolke gesorgt. In dem Silo seien etwa 400 Tonnen Holzspäne gelagert worden, so die Feuerwehr. Das Silo sei über die Hälfte gefüllt gewesen. Zum Löschen des Brandes wurde es langsam geleert, während die Glutnester von der Feuerwehr abgelöscht wurden.

75 Feuerwehrleute waren auf der Friesenheimer Insel im Einsatz. © René Priebe

Was den Brand in der Nacht ausgelöst hat, sei noch unklar. Auch die Schadenshöhe sei noch unbekannt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Am Mittwochmorgen dauerten die Nachlöscharbeiten zunächst noch an. Diese sollten gegen7.30 Uhr beendet werden. Insgesamt waren 75 Feuerwehrleute im Einsatz. (mit dpa)

