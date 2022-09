Siedlergemeinschaft Blumenau feiert Kerwe mit Umzug und Prämierungen

Mannheim. Die Siedlergemeinschaft Blumenau wagt nach mehrjähriger Pause den Neustart der Blumenauer Kerwe und hofft auf regen Zuspruch bei der Traditionsveranstaltung. Die Siedler kündigen ein kurzweiliges Programm an, es gibt viele Kerwespezialitäten sowie ein Wein- und Sektzelt. Außerdem bauen mehrere Schausteller am Kerwewochenende auf dem Festplatz ihre Buden auf.

Am Samstag, 3. September, findet um 18 Uhr die Eröffnung statt. Am Sonntag beginnt im Kerwedorf das gesellige Miteinander mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10.30 Uhr – die Sängerrose begleitet den Gottesdienst musikalisch. Zusätzlich zu den üblichen Speisen gibt es am Kerwesonntag einen Mittagstisch.

Um 14 Uhr findet der Blumenumzug statt, an dem Kinder, Jugendliche und Junggebliebene mit ihrem geschmückten fahrbaren Untersatz teilnehmen können. Anschließend werden die Blumenkönigin und der Blumenkönig prämiert. Mit Spannung wird zudem erwartet, wer 2022 der Mann oder die Frau des Jahres wird und die „Coole Socke“ verliehen bekommt – eine ganz besondere Auszeichnung im Stadtteil Blumenau.

