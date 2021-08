Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an

Mit 16 weiteren Corona-Fällen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim am Sonntag erneut gestiegen. Das Landesgesundheitsamt bezifferte die Inzidenz in der Stadt am Sonntag mit einem Wert von 59,2. Am Samstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz demnach bei 56,7.

16113 Menschen genesen

Dem Gesundheitsamt in Mannheim wurden nun seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 16 804 bestätigte Infizierte gemeldet, teilte die Verwaltung indes mit. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb unverändert. Somit sind weiterhin 306 Verstorbene bekannt. Als genesen von der Krankheit gelten 16 113 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten akuten Fälle auf 385.

Infektionszahlen wachsen

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Infektionszahlen wachsen seit einigen Tagen wieder deutlich an. Indes hätte der Regel-Flickenteppich am Sonntag in Mannheim fast besonders groteske Ausmaße angenommen. Dann wären nach fünf Tagen über dem Inzidenz-Grenzwert von 35 strengere Regeln in Kraft getreten, und bereits am heutigen Montag hätte die neue Landesverordnung wieder alles geändert. Das wurde in Stuttgart quasi in vorletzter Minute mit einer Sonderregelung verhindert.

Somit kam es nicht so und deshalb gilt ab heute etwa in Lokalen und Friseurstudios wieder die 3G-Vorschrift: Nur für Geimpfte, Getestete und Genesene. red/jab

