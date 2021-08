Sieben-Tage-Inzidenz bleibt stabil

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Montag auf Basis der von der Stadt veröffentlichten Zahlen stabil geblieben. Mit sechs Neuinfektionen, die dem Mannheimer Gesundheitsamt bis 16 Uhr gemeldet wurden, liegt die Inzidenz – wie am Sonntag – bei 31,2. Der für die Corona-Auflagen maßgebliche Wert des Landesgesundheitsamts ging indessen zurück – auf 33,8. Am Sonntag hatte dieser noch bei 35,1 gelegen. Eine Verschärfung der Corona-Regeln bereits ab Freitag ist damit vom Tisch.

Mit den gemeldeten Neuinfektionen erhöht sich die Zahl aller bestätigten Fälle in Mannheim auf 16 548. 16 054 Personen gelten als genesen, damit gibt es in Mannheim 190 akute Infektionsfälle.

In dieser Woche sind im Auftrag der Stadt wieder mobile Impfteams des Impfzentrums unterwegs. Noch bis Sonntag, 8. August, können sich Bewohnerinnen und Bewohner des Herzogenrieds über 18 Jahren im Mobilen Pop-up-Impfzentrum im Quartiermanagement Herzogenried, Am Brunnengarten 8, mit dem Impfstoff von Moderna ohne Termin impfen lassen. Geöffnet ist von 9 bis 14.30 Uhr. Dort erhalten Impflinge auch einen Termin für die Zweitimpfung. Der Impfbus der Stadt macht in dieser Woche Station in der Innenstadt. Bis Freitag sowie am Sonntag steht der Bus mit einem fachlich geschulten Impfteam auf dem Marktplatz in G 1. Am Samstag steht der Bus auf dem Friedrichsplatz vor dem Wasserturm. Impfungen für Interessierte ab 18 Jahren mit dem Vakzin von Moderna sind von 9 bis 14.30 Uhr möglich. cs