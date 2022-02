„Sieben Kontinente, ein Planet – Live in Concert“ – Termin in SAP Arena abgesagt

Mannheim. Die Konzertreihe „Sieben Kontinente, ein Planet – Live in Concert“ hat alle ihre restlichen Termine aufgrund der Corona-Situation abgesagt. Wie aus einer Pressemitteilung von BB Promotion hervorgeht, betrifft das auch den Termin am 15. März in der SAP Arena. Es wird keinen Ersatztermin geben. Die Ticketkäufer haben laut BB Promotion alle Anspruch auf eine vollständige Rückerstattung. Wenn die Karten direkt beim Veranstalter oder Eventim gekauft wurden, werden Ticketbesitzer automatisch kontaktiert. Wer seine Karten auf anderem Wege gekauft hat, soll sich bitte an die jeweilige Vorverkaufsstelle wenden.

