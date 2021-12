Sieben Jahrzehnte in Treue vereint

Sie sind das, was man in Feudenheim „alte Feilemer“ nennt: Gerlinde und Walter Hildenbrand, beide in dem Vorort geboren, begehen am Mittwoch ihre Gnadenhochzeit. Damit sind die 90-jährige Gerlinde und ihr 96-jähriger Mann seit sieben Jahrzehnten verheiratet – so lange dauert heute kaum noch eine Ehe. Kennengelernt haben sie sich an Fasnacht 1949 im „Badischen Hof“ in Feudenheim beim Maskenball des Turnvereins „Badenia“ – in einer Zeit, als noch viele Gaststätten Säle hatten, in denen gefeiert und getanzt wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Feiern Gnadenhochzeit: Gerlinde und Walter Hildenbrand. © Privat

Lange Kirchendiener

Die Hochzeit war dann am 8. Dezember 1951 in der Johanneskirche in Feudenheim, die auch viele Jahre das Leben des Ehepaares prägte. Zwar war Gerlinde viele Jahre im Verkauf tätig, Walter bei einem großen Mannheimer Unternehmen als Werkzeugmacher beschäftigt.

Aber nach seiner Rente arbeitete Walter Hildenbrand 15 Jahre weiter als Kirchendiener an der Johanneskirche, stets tatkräftig unterstützt von seiner Frau. Sie engagierte sich zudem zwölf Jahre lang im Ältestenkreis. Bei allen Gemeindefesten sowie bei großen Putzaktionen in der Kirche – überall hat das Ehepaar angepackt und sich überdurchschnittlich eingebracht.

Unvergessen sind für das Ehepaar auch die Feudenheimer Fasnachtszüge, an denen es immer mit großer Freude teilnahm. Feudenheim und sein Vereinsleben waren und sind dem Ehepaar stets wichtig gewesen. Beide zählten bis zur Auflösung als passive Mitglieder zu Sängervereinigung Feudenheim, Walter hat beim „Badenia“ Sportverein geturnt, und noch heute sind beide Mitglied im Verein für Ortsgeschichte Feudenheim und nahmen vor Corona noch an den Führungen durch den Ort teil.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zwar haben sie den großen Feldgarten, den sie am Galoppweg zwischen Feudenheim und Wallstadt bis vor ein paar Jahren mit viel Freude betrieben haben, aufgegeben. In ihrem Haus im „Dörfel“, dem alten Ortskern Feudenheims, beherbergen sie aber eine Schildkröte mit Namen „Bärle“, die zur Familie gehört und der ihre ganze Liebe gilt. Traurig macht sie aber, dass ihr einziger Sohn Wolfgang 2004 mit 52 Jahren verstorben ist.

Heute werden einige Vertreter von Kirche und Vereinen sicher zur Gandenhochzeit gratulieren. pwr