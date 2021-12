Sieben Fälle mit Omikron-Variante

Die Omikron-Variante des Coronavirus ist auch in Mannheim angekommen: Am Sonntagabend meldete die Stadt sieben Infektionsfälle. Oberbürgermeister Peter Kurz appelliert vor diesem Hintergrund in einer Videoansprache an alle Ungeimpften. „Fast täglich sterben Menschen, ungeimpfte Menschen sind davon weit überdurchschnittlich betroffen“, betont er. Kurz macht ein Gesprächsangebot und verweist auch auf die städtischen Experten (Mail: impfberatung@mannheim.de). An den drei Tagen über Weihnachten haben sich insgesamt 237 Personen neu infiziert, an Heiligabend verstarb ein über 80 Jahre alter Mann in einem Krankenhaus. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist Stand Sonntag, 14 Uhr, leicht auf 219,6 gestiegen. Sie liegt dennoch niedriger als am Donnerstag (229,2). bhr

Info: Impfaufruf von OB Peter Kurz unter cutt.ly/EUlXdyz