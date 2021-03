Mannheim. Ab Freitag wird der städtische Ordnungsdienst – wie bereits im vergangenen Sommer – samstags sowie an Sonn- und Feiertagen bei der Überwachung rund um die Anlage am Mannheimer Wasserturm von einem privaten Sicherheitsdienst unterstützt. Das teilte die Stadt Mannheim am Dienstagmittag mit. Bis Ende September werden zwei Doppelstreifen der Sicherheitsfirma von 12 bis 20 Uhr im Einsatz sein, um auf die aktuellen Corona-Regelungen sowie die städtische Polizeiverordnung hinzuweisen. Das zusätzlich eingesetzte Sicherheitspersonal werde als solches erkennbar sein. Außerhalb dieser Zeiten werde die Anlage weiterhin ausschließlich durch den städtischen Ordnungsdienst bestreift.



„Die Kontrollen zur Durchsetzung der Corona-Verordnung fordern die Mitarbeitenden unseres städtischen Ordnungsdienstes nach wie vor sehr“, so Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht. Der probeweise Einsatz einer externen Sicherheitsfirma habe im letzten Jahr eine große Entlastung dargestellt. „Daher haben wir uns dazu entschieden, in diesem Jahr erneut Unterstützung bei der Aufsicht der Wasserturmanlage hinzuzuziehen“, führt Specht weiter aus.



Für die Besucherinnen und Besucher der Wasserturmanlage gelten zum einen die infektionsschutzrechtlichen Vorgaben: Wahrung der Abstandsgebote und Beachtung der Maskenpflicht am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 19 Uhr, heißt es in der Mitteilung weiter. Bei festgestellten Verstößen klären die Sicherheitsleute lediglich über die geltenden Regeln auf. Falls sich eine Person uneinsichtig zeigen sollte und ein Bußgeld verhängt werden muss, werde die Polizei hinzugezogen.

