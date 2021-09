„Sicherer Schulweg“ durch verstärkte Verkehrskontrollen in Mannheim

Mannheim. Mit Beginn des neuen Schuljahres in Baden-Württemberg hat die Stadt Mannheim angekündigt, sich an der landesweiten Aktion „Sicherer Schulweg“ zu beteiligen. Aus einer Pressemitteilung der Stadt geht hervor, dass durch verstärkte Verkehrskontrollen die schwächsten Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen sicher auf ihrem Schulweg sein sollen. Im Bereich von Grundschulen sollen in den kommenden Wochen neben längerfristigen Geschwindigkeitsüberwachungen auch mobile Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden. Die Stadt teilt weiter mit, dass der städtische Ordnungsdienst außerdem Falschparker gezielt um Schulen kontrolliert, um den Schülern ein sicheres Überqueren über die Straße gewährleisten zu können. Teil der Aktion ist zudem die Vorbereitung der Schüler auf den Straßenverkehr in Form von einer spielerischen Jugendverkehrsschule.

