Die Polizei hat am Wochenende in der Mannheimer Oststadt drei Shisha-Bars kontrolliert. Wie die Beamten mitteilen, waren die Polizisten am Samstagabend im Stadtteil zu Kontrollen unterwegs. Dabei wurden mehrere Verstöße hinsichtlich des Tabaksteuergesetztes festgestellt. Die eingesetzten Beamten beschlagnahmten rund 30 Kilogramm Tabak beziehungsweise Rauchwaren, „bei denen sich steuerrechtliche Verdachtsmomente ergaben“, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Die beschlagnahmten Tabakerzeugnisse werden zur weiteren Kontrolle dem zuständigen Hauptzollamt ausgehändigt.

Außerdem stellten die Beamten nicht nur Tabak sicher, sondern ermitteln auch wegen Verstößen gegen das Landesnichtrauchergesetz. Wiederum erfreulich, wie die Beamten in der Pressemitteilung betonen: Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich am Samstagabend in der Oststadt keine Beanstandungen oder Verstöße hinsichtlich der aktuell geltenden Corona-Regeln. vs

