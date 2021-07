Shakespeare im NTM-Truck

Mannheim. Nach „Romeo und Julia“ kommt am 8. und 9. Juli (19 Uhr) Shakespeares „Sommernachtstraum“ auf die mobile Bühne des Trucks des Nationaltheater. Das berühmte Stück wurde von Jakob Weiss inszeniert. Gespielt wird diesmal vor der Sports Arena auf dem Franklin Field Platz. In dem Klassiker geht es um vier Menschen, die sich im Wald und in ihren Gefühlen verirren: Wer liebt eigentlich wen? Und warum? Bei der Verwirrung haben auch die eigentlichen Waldbewohner, die Elfen, ihre Finger im Spiel (Info: 0621/1680 150).

