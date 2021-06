Seniorinnen fallen auf Trickbetrug rein

Zwei Seniorinnen im Alter von 85 und 89 Jahren sind am Mittwochmittag in der Oststadt auf angebliche Handwerker hereingefallen. Kurz vor 12 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der Damen und gab sich als Handwerker in der darüberliegenden Wohnung aus. Da es dort zu einem Rohrbruch gekommen sei, müsse er nun die Rohre in der Küche der Frauen prüfen. Während er die Seniorinnen in der Küche in ein Gespräch verwickelte, betrat eine weitere Person die Wohnung und durchsuchte die Räume. Dabei ließ er Bargeld, Schmuck und mehrere Sparbücher mitgehen. Die Damen bemerkten den Diebstahl erst später. Der angebliche Handwerker soll 1,90 bis 1,95 Meter groß sein, korpulent, dunkle Haut und gebräunte Haut haben. Er trug dunkle Handwerker-Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oststadt zu melden: 0621/174 33 10. pol/baum

