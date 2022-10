Seniorin in Eberbach um Gold und Münzen betrogen - 80 000 Euro Schaden

Eberbach. Sogenannte falsche Polizeibeamte haben eine Seniorin am Dienstag in Eberbach um Gold und Münzen im Wert von rund 80 000 Euro gebracht. Wie die Polizei mitteilt, meldeten sich die Täter per Telefon bei der Frau und teilten ihr mit, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und sie möglicherweise das nächste Opfer werden könnte. In einem mehrstündigen Gespräch wurde die Seniorin von einem "Polizeibeamten Müller" unter Druck gesetzt. Abends zwischen 19 und 19.30 Uhr übergab die Frau einem Boten an der Haustür das Gold und die Münzen. Kurze Zeit später bemerkte die Frau, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war.

Der Bote wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß. Er war schlank, hatte schlechte Zähne und ein lückenhaftes Gebiss. Er soll dunkle Kleidung getragen und ein mitteleuropäisches Aussehen gehabt haben.