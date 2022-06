Seniorin betrogen

Eine 73-jährige Frau ist Opfer eines Schockanrufs geworden. Sie übergab am Donnerstag gegen 14 Uhr einer Täterin in der Innenstadt 25 000 Euro, um angeblich eine Untersuchungshaft für ihren Sohn abzuwenden. Als die Täterin weitere 59 000 Euro forderte, wandte sich die 73-Jährige in einem Geschäft an eine Beschäftigte. Diese verständigte die Polizei. Am Donnerstag gegen 11 Uhr hatte die 73-jährigen Frau, die in der Augustaanlage wohnt, einen Anruf erhalten. Der Betrüger gab sich als Polizist aus und erklärte, dass der Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Abwendung einer U-Haft solle die Frau 84 000 Euro an eine Kollegin übergeben. Diese wird beschrieben als 30 bis 40 Jahre alt mit süd- bis südosteuropäisches Aussehen, dunklen Haaren, Hornbrille, dunkelblauer Kapuzenpullover, die Täterin sprach ohne Akzent. kur/pol

