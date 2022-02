Seniorenrat verurteilt Angriff

Mit Betroffenheit und Sorge hat der Mannheimer Seniorenrat auf den militärischen Überfall der Ukraine durch Russland reagiert und verurteilt diesen. „Gerade die ältere Generation, welche die bitteren Erfahrungen des 2. Weltkrieges noch in lebendiger Erinnerung hat, ist tief entsetzt über diesen dreisten Überfall auf ein souveränes Land in Europa“, heißt es in einer von den beiden Vorsitzenden, Marianne Bade und Konrad Schlichter, unterzeichneten Mitteilung. Der Angriff richte sich auch gegen Offenheit, Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie in Europa. Nur Frieden und Freiheit seien Garant für eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft für alle Menschen, in einem Land und in der Staatengemeinschaft als Ganzes, heißt es. dir

