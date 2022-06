Seniorenrat informiert zur Buga

Der Mannheimer Seniorenrat informiert per Zoom-Videokonferenz zum Thema „Buga 2023 in Mannheim – Ziele und Projekte“. In der Veranstaltung geht es um Voraussetzungen für neue Perspektiven für Senioren bei der Bundesgartenschau und im künftigen Grünzug Nord-Ost. David Ruf, Referent der Geschäftsführung der Buga und weitere Mitarbeitende der Buga-Gesellschaft stehen für Fragen zur Verfügung. Termin des Zoom-Meetings ist am Dienstag, 21. Juni, ab 15.30 Uhr.

„Chance für Naherholung“

„Alle Menschen hoffen, ein hohes Alter ohne oder mit möglichst wenigen gesundheitlichen Einschränkungen zu erreichen“, heißt es vom Seniorenrat. Dazu zählten „auch die Gedanken, den vierten Lebensabschnitt, die Renten- beziehungsweise Pensionszeit mit vielen gesellschaftlichen Ereignissen und Erlebnissen meistern zu können.“ Leider gingen diese Wünsche vielfach nicht in Erfüllung, obwohl immer wieder neue Angebote zur Förderung der persönlichen Lebensqualität entstünden, betont der Rat. „Mit dem Projekt Buga 2023 wird nicht nur eine städtebauliche Arrondierung nebst künftigem Grünzug Nord-Ost geschaffen, sondern insbesondere für die umliegenden Stadtteile neue Lebensqualitäten erreicht“, so der Rat weiter. Und damit eben auch „Naherholung pur für Seniorinnen und Senioren, um Vereinsamung im Alter entgegenzuwirken.“

Die beiden Vorsitzenden des Seniorenrats Marianne Bade und Konrad Schlichter sehen der Abhaltung der Buga 2023 in Mannheim und dem Impuls für die Stadtentwicklung in diesem Stadtbereich Nord-Ost „sehr aufgeschlossen“ entgegen. Insbesondere die ältere Generation werde von diesen Stadtentwicklungsgedanken positive Signale für ihre Lebensqualität und ihre Naherholung erwarten können.

Hinweis zur Teilnahme an der Zoom-Videokonferenz: Auf der Internet-Plattform des Mannheimer Seniorenrats kann der der Zugangscode zum Zoom-Meeting-Gespräch ab 15.25 Uhr bei der Präsentation zum Zoom-Meeting – „BUGA 2023 - Ziele und Planungen“ abgerufen werden. red/see

Info: Teilnahmelink abrufbar unter www.bit.ly/3xucWnJ