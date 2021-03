Ute Neher hatte sich schon so gefreut. Sie gab auf der Internetseite www.impfterminservice.de bei der Frage nach ihrem Alter 76 an. Daraufhin wurden der Mannheimerin Impftermine angeboten, die sie umgehend buchte. Doch sowohl vor der Maimarkthalle als auch - bei einem zweiten Versuch - im Heidelberger Patrick-Henry-Village wurde sie wieder nach Hause geschickt. Mit dem Hinweis, dass unter 80-Jährige in Baden-Württemberg nach wie vor nicht impfberechtigt sind. „Aber ich verstehe nicht, wieso ich dann überhaupt Termine buchen konnte“, ärgert sich die Leserin. Schließlich habe sie ihr Alter korrekt angegeben.

Einem anderen Leser, der anonym bleiben will, erging es ähnlich. Er buchte zusammen mit seiner Frau und Freunden - alle über 70 und unter 80 - Termine in der Maimarkthalle. Dort wurden sie vergangene Woche ebenfalls abgewiesen. Mittlerweile hat der Mann zwar seine erste Impfung bekommen. Aber nur dank eines Attests von seinem Hausarzt, dass er wegen einer Vorerkrankung besonders gefährdet ist. Seine Frau muss sich jedoch noch gedulden. „Das ist einfach nur frustrierend“, klagt der Leser.

Jeder zehnte Termin platzt derzeit

Selbsttests bestätigen: Wenn man auf www.impfterminservice.de ein Alter zwischen 65 und 79 eingibt, ploppt Sekunden später auf: „Unsere Schnellprüfung hat ergeben, dass Sie einen Impftermin buchen dürfen.“ Weiter unten folgt zwar noch der Hinweis, endgültig geprüft werde die Berechtigung im Impfzentrum. Aber da es direkt zur Terminbuchung geht, schauen da offensichtlich viele nicht mehr genau hin.

Das wird auf Anfrage aus den Impfzentren bestätigt. Sowohl im Patrick-Henry-Village als auch in Weinheim und Sinsheim habe man zuletzt verstärkt Unberechtigte abweisen müssen, so Ralph Adameit, Sprecher des Rhein-Neckar-Kreises. In den vergangenen drei Tagen sei das insgesamt 380 Mal vorgekommen. Das entspreche rund zehn Prozent der buchbaren Termine. Zuvor habe es das nur in Einzelfällen gegeben. Sein Kollege Ralf Walther von der Stadt Mannheim nennt zwar keine genaue Zahl, bestätigt aber die ungefähre Größenordnung. Vor zwei Wochen war noch von täglich vier bis fünf Unberechtigten in der Maimarkthalle die Rede, also nur etwa bei jedem 100. Impftermin.

Die Zunahme dürfte auch daran liegen, dass nun zusätzliche Gruppen impfberechtigt sind, die aber ohne Bescheinigung des Arbeitgebers oder Hausarztes ebenfalls abgewiesen werden. Bei den Senioren kommt jedoch ein spezieller Grund hinzu: Laut Florian Mader vom Stuttgarter Sozialministerium wurde mit dem nur für unter 65-Jährige zugelassenen Impfstoff von Astrazeneca erst kürzlich auf der Homepage die Altersabfrage eingeführt. Diese diene aber nur der Impfstoff-Auswahl. Über die Impfberechtigung werde weiter vor Ort entschieden.

Dass sich nach der Online-Altersabfrage nun indes viele unter 80-Jährige zu Unrecht für impfberechtigt halten, führt vor Ort zu Problemen. „Leider ist diese Situation auch für die Impfzentren nicht leicht“, sagt Stadtsprecher Walther. Die Betroffenen reagierten sehr verärgert, durch die Diskussionen und das Abweisen komme es zu längeren Wartezeiten. Auch Adameit vom Landratsamt Rhein-Neckar beklagt Verzögerungen am Eingang. Beide Kommunen haben über die Schwierigkeiten das Sozialministerium informiert.

Dessen Sprecher sagt, man befinde sich aktuell in Gesprächen mit dem Dienstleister, ob es bei der Online-Vergabe Änderungen geben könne. Mader verweist indes auch darauf, dass es sich um die Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung handelt, die im Auftrag des Bundes zur zentralen Terminvergabe dient. Doch nutzen sie neben Baden-Württemberg nur Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Hamburg sowie Hessen, wo über 70-Jährige bereits impfberechtigt sind. Wann dies im Südwesten der Fall sein wird, hängt laut Mader von der Impfstoff-Versorgung ab.

Der Ministeriumssprecher äußert sich auch zu den (ebenfalls unverändert von vielen Lesern vorgebrachten) Klagen über die Hotline 116 117: „Wir impfen aktuell bis zu 25 000 Menschen pro Tag“. Entsprechend viele Termine würden vergeben. Dass es in einer solch riesigen, nie erprobten Maschinerie zu vereinzelten Fehlern komme, lasse sich leider nicht vollständig vermeiden. „Alle Beteiligten geben ihr Bestes.“

Infos zur Impfberechtigung: https://bit.ly/2PmBGf0