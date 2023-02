Senior wird in Mannheimer Hauptbahnhof beklaut

Mannheim. Ein älterer Mann wurde am Donnerstag am Mannheimer Hauptbahnhof beklaut. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte der 86-Jährige in der Haupthalle, dass ihm ein Mann sehr nahe kam. Wenig später machten Passanten den Mann darauf aufmerksam, dass er bestohlen wurde. Bei der Überprüfung stellte der Mann fest, dass seine Geldbörse fehlte. Die Tatverdächtigen waren zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr greifbar.

Der beklaute Mann meldete sich auf der Dienststelle der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof, um den Diebstahl anzuzeigen. Durch Videoaufzeichnungen im Hauptbahnhof und Zeugen konnte die Polizei einen Tatverdächtigen feststellen.

Die Polizei ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 120160 zu melden.