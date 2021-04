Seminar zu „Freiräumen“

In Zeiten von Homeoffice und Homeschooling bleiben persönliche Auszeiten häufig auf der Strecke. Um Betroffenen in der Corona-Krise Rückhalt zu geben, haben fünf Frauen aus der Region ein Programm auf die Beine gestellt. Das Team nennt sich „GestaltArt“.

Die Gestalttherapeutinnen und -beraterinnen haben sich 2019 kennengelernt. Eine von ihnen ist die Mannheimer Stimmentwicklerin und Musikerin Simone Kesternich. „Wir möchten auch Menschen zusammenbringen, Perspektiven entwickeln lassen und Ängste nehmen“, sagt die 41-Jährige. „2020 wollten wir Seminare an Samstagen veranstalten.“ Wegen Corona mussten die Therapeutinnen alles absagen. Anfang dieses Jahres entwickelten sie kostenlose Zoom-Meetings unter dem Titel „Redezeit“ um auf die kostenpflichtigen „Erlebniszeit“-Seminare aufmerksam zu machen. „Wir öffnen den virtuellen Raum um mehr Menschen unser Wissen, Können und unsere Fähigkeiten in diesen Zeiten bereit zu stellen.“ Das nächste Online-Seminar aus der Reihe „Erlebniszeit“ ist an diesem Samstag, 17. April. Von 15 bis 18.30 Uhr geht es um das Thema „Freiräume“. Kosten: 45 Euro, Anmeldung: www.gestalt-art.de. cap