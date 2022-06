Seltene Auszeichnung für Jens Stiegel

Er ist sprachlos, und das ist er selten. Aber im ersten Moment kommt zunächst nur der Satz „Mir fehlen die Worte“, ehe er bekennt „Ich habe es keinen Tag bereut!“ Und es waren viele Tage: Nach 17 Jahren als Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Nord, und zuvor sieben Jahren als Stellvertreter ist Jens Stiegel zum Ehrenabteilungskommandanten ernannt worden – eine offizielle, vom Gemeinderat beschlossene seltene Auszeichnung.

Erster Bürgermeister Christian Specht ist dazu eigens zu einem Abteilungsabend auf der Feuerwache Nord gekommen. Da soll, wegen Corona verspätet, eigentlich nur vollzogen werden, was bereits seit Jahresbeginn in Kraft getreten ist. Seither führt Markus Richter die 82 ehrenamtliche Einsatzkräfte zählende Abteilung, und mit Markus Balschbach sowie Torsten Werner hat er erstmals in Mannheim bei einer Freiwilligen Feuerwehr zwei Stellvertreter.

Thomas Näther, Kommandant der gesamten Mannheimer Feuerwehr, nimmt den formalen Wechsel vor. Er hat einen guten Grund, über den Näther glücklich ist und den er selbst mit vorantrieb. Jens Stiegel, bisher ehrenamtlich in Mannheim tätig und im Hauptberuf Leiter des Ausbildungszentrums der Berufsfeuerwehr Frankfurt, ist (wir berichteten) als der Stellvertreter von Näther zur Mannheimer Berufsfeuerwehr gewechselt. Damit kann der 49-jährige Ingenieur aber nicht gleichzeitig eine Freiwillige Feuerwehr in Mannheim führen.

„Mannemer Bub“

Seit 1991 war er ehrenamtlich aktiv. „Dreißig Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr und mehr als die Hälfte davon als Kommandant – das verdient höchsten Respekt“, gratuliert Specht, als er Jens Stiegel die Urkunde überreicht. Specht äußert sich „heilfroh“, den „Mannheimer Bub“ für die Spitze der Mannheimer Berufsfeuerwehr gewonnen zu haben, weil er hier die große Erfahrung aus Frankfurt wie auch die aus dem Ehrenamt einbringe.

Dass die Freiwillige Feuerwehr einen elementaren Baustein für den Brandschutz in unserer Stadt darstelle, habe gerade wieder der Großbrand einer Schrotthalde auf der Friesenheimer Insel gezeigt. Ehrenamtliche hätten „wesentlich dazu beigetragen, das in den Griff zu bekommen und zugleich den Stadtschutz zu gewährleisten“, so Specht, der nachts selbst an der Einsatzstelle war. Die Ernennung zum Ehrenabteilungskommandanten zeige, dass die Stadt diesem Engagement große Wertschätzung entgegenbringe.

Stiegel gibt den Dank an seine Familie ebenso weiter wie an seinen langjährigen Stellvertreter Sven Schlachta, mit dem er ein perfektes Team bildete und der mit ihm zusammen aufhörte. Entscheidend sei aber insgesamt „ein super Team, auf das ich mich immer verlassen konnte – erhaltet Euch das“, verabschiedet Stiegel sich gerührt.