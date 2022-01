Selbsthilfe „Ungewollt kinderlos“

Eine neue Mannheimer Selbsthilfegruppe „Unerfüllter Kinderwunsch – was nun?“ am Gesundheitstreffpunkt wendet sich an Menschen, die eigentlich eine Familie gründen wollten – doch der Kinderwunsch blieb unerfüllt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie geht man als Einzelne, als Einzelner oder als Paar damit um? Wie bewältigt man die Trauer darüber, kinderlos zu sein, und findet einen neuen, anderen Sinn im Leben? Wie geht man mit dem Familienglück anderer und gesellschaftlichen Erwartungen um? Das sind einige der Fragen, zu denen sich Betroffene austauschen können.

Keine Ausnahme, viele Betroffene

Die Selbsthilfegruppe bietet Betroffenen einen Raum, in dem sie sich mit anderen austauschen können und so ihr Leid teilen. Gerne können interessierte Betroffene zu der Selbsthilfegruppe dazu kommen, heißt es vom Gesundheitstreffpunkt. Neben Treffen im Mannheimer Gesundheitstreffpunkt führt die Selbsthilfegruppe auch virtuelle Treffen durch. Anmeldung und weitere Informationen gibt es beim Gesundheitstreffpunkt Mannheim unter der Telefonnummer 0621/3 39 18 18. Zudem unter www.gesundheitstreffpunkt-mannheim.de

Ungewollte Kinderlosigkeit ist hierzulande übrigens keine Ausnahme: Nach aktuellen Angaben des Bundesfamilienministeriums ist in Deutschland fast jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 Jahren ungewollt kinderlos. see/dpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2