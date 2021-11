Selbsthilfe für COPD gestartet

COPD (chronisch-obstruktive Lungenkrankheit) ist eine der häufigsten Volkskrankheiten. Sie stellt für Betroffene eine enorme Belastung dar. Die Atemwege sind dauerhaft verengt, und Erkrankte leiden unter anderem an Atemnot. Die Krankheit ist unheilbar, aber behandelbar. „Die vielfältigen damit verbundenen Beeinträchtigungen wirken sich auf ihren Alltag aus. Da kann man schon mal den Mut und die Zuversicht verlieren“, teilt Peter Ott-Ewen, Initiator einer neuen Mannheimer COPD-Selbsthilfegruppe zum Welt-COPD-Tag am 17. November mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben konsequenter ärztlicher Behandlung und Versorgung mit Medikamenten gebe es weitere Möglichkeiten, die eigene Lebenserwartung und -qualität zu erhöhen. „Wenn sie als COPD-Patient Verantwortung für sich übernehmen, sich also um sich kümmern, unterstützen sie damit die medizinische Behandlung“, beschreibt Ott-Ewen.

„Unsere neue Selbsthilfegruppe will für Erkrankte und deren Angehörige Gelegenheiten zu Gesprächen und zum Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen bieten“, so der Gründer. Die eigene Initiative sei mit entscheidend dafür, wie man mit der Erkrankung lebe. „Berücksichtigen Sie deshalb bei der Gestaltung des Alltags Ihre individuellen Einschränkungen und haushalten sie mit ihren Kräften“, empfiehlt Ott-Ewen. „Und oft sind es ja vielleicht auch die Unterhaltungen am Rande die uns Hoffnung geben und unsere Zuversicht stärken“, lautet sein Fazit und seine Einladung zur Gruppe.

Die Gruppe trifft sich jeweils am zweiten Montag des Monats von 17.30 bis 19 Uhr im Haus der Vielfalt in der Alphornstrasse 2a. Anmeldung und weitere Infos gibt es beim Gesundheitstreffpunkt Mannheim, unter der Nummer 0621 / 3 39 18 18, und im Netz auf www.bit.ly/3qQfhay red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2