Selbstbefriedigung im Friedrichspark - Zeuge verhindert Flucht des Täters

Mannheim. Ein Zeuge hat am Montagabend einen Exhibitionisten im Mannheimer Friedrichspark von der Flucht abgehalten und der Polizei übergeben. Wie die Beamten mitteilen, entblößte der 72-Jährige sein Geschlechtsteil in einem Gebüsch und fing an, sich selbst zu befriedigen. Der Zeuge sprach ihn auf sein Verhalten an und verhinderte seinen Fluchtversuch mit dem Fahrrad. Der 72-Jährige wehrte sich mit einem Pfefferspray, das er dem Zeugen ins Gesicht sprühte. Dennoch konnte der Täter an der Flucht gehindert und von der alarmierten Polizei festgenommen werden.

