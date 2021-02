Mannheim. Das Landgericht Mannheim hat Husam A. im Sektflaschen-Mordprozess zu lebenslanger Haft verurteilt. Außerdem stellte die Schwurgerichtskammer die besondere Schwere der Schuld fest. Die Iraker hatte im Juli 2020 den Studenten Gabriel V. in dessen Appartement in der Mannheimer Neckarstadt mit einer Sektflasche brutal erschlagen. Weiteres in Kürze.

