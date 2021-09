Sekmen, Stockmeier und Akbulut im Bundestag

Mannheim. Drei Mannheimer Kandidierende sind über die Landeslisten ihrer Parteien in den Bundestag eingezogen. Das geht aus der Übersicht des Bundeswahlleiters über Gewählte in Landeslisten der Parteien hervor. Melis Sekmen war auf Platz 16 ihrer Landesliste gesetzt, Konrad Stockmeier bei der FDP-Landesliste auf Rang 13. Bei Gökay Akbulut galt mit dem Listenplatz zwei ihrer Landesliste der Einzug bereits am Sonntag als recht sicher.

SPD-Kandidatin Isabel Cademartori holte mit 26,4 Prozent das Direktmandat in Mannheim, und ihre Partei ist bei dieser Bundestagswahl auch bei den Zweitstimmen die stärkste Kraft. Beim Direktmandat landete Sekmen auf Platz zwei mit 22,5 Prozent. CDU-Bewerber Roland Hörner ist Dritter.

Die SPD kam bei den Zweitstimmen in Mannheim auf 25,3 Prozent, die Grünen folgen mit 21,1 Prozent. 18,2 Prozent der Zweitstimmen gingen an die CDU.