Seit Jahren ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Autofahrer fliegt bei Kontrolle in Mannheim auf

Mannheim. Seit mehreren Jahren ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen ist ein 29-jähriger Autofahrer. Am Sonntag flog der Mann bei einer Verkehrskontrolle auf der Friesenheimer Insel in Mannheim auf. Nach Angaben der Polizei wurde der 29-Jährige gegen 9.30 Uhr angehalten und konnte keinerlei Dokumente vorweisen. Eine Abfrage in den polizeilichen Systemen ergab, dass dem Fahrer bereits im Jahr 2015 die Fahrerlaubnis entzogen und bisher nicht wiedererteilt wurde. Gegen ihn wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Halterin des Wagens muss ebenfalls mit einer Anzeige rechnen, da sie es dem führerscheinlosen Mann ermöglichte, mit ihrem Auto am Straßenverkehr teilzunehmen.

