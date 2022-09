Segen für Schausteller

Sie heißen „Schnipp Schnapp“ und „Mr.Crabs-The Cutter King“: Manfred Simon, Pfarrer, hat auf der Mess zwei neue Schaustellerfahrzeuge gesegnet. Der früher in Worms und nun in Mainz tätige Geistliche ist im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz für die Katholische Circus- und Schaustellerseelsorge zuständig und immer mal wieder in Mannheim. Dass Schausteller bei einem neuen Geschäft Wert auf den kirchlichen Segen legen, freue ihn sehr, so der Pfarrer. Voller Freude und mit einem abschließenden „Vater Unser“ empfingen Schausteller Thomas Schmidt und seine Tochter Denise Kipp mit Enkelkind Clara die kirchliche Segnung und die darüber ausgestellte Urkunde. Bei den beiden optisch modern mit aktuellen Comicfiguren designeten und mit energiesparenden LED-Lampen effektvoll beleuchteten Wagen müssen die Spieler per Joystick in vorgegebener Zeit geschickt einen Faden durchschneiden, dann gewinnen sie ein Plüschtier. pwr

