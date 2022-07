Segen für Ross und Reiter

Der katholische Stadtdekan Karl Jung spricht am Sonntag, 17. Juli, um 11.30 Uhr Ross und Reiter Gottes Segen zu. Der traditionelle Pferdesegnungsgottesdienst findet unter freiem Himmel auf dem Vereinsgelände des Reitervereins am Luisenpark im Gartenschauweg statt. Musikalisch umrahmt wird die Feier durch die Geschwister Lewczuk.

Pferdesegnungen gehörten in landwirtschaftlich geprägten katholischen Ortschaften zum Jahreslauf. Es war Sitte, vor der Erntezeit Pferde und Fuhrwerke segnen zu lassen.

Am 17. Juli findet wieder ein Gottesdienst mit Pferdesegnung statt. © Stadtdekanat

Als feste Institution für Ross und Reiter in Mannheim hat diese Segnungsfeier die Ordensschwester Regina Hunder O.S.U. (Ordo Sanctae Ursulae) initiiert.

Ursulinen-Gymnasium dabei

Sie bietet seit dem Schuljahr 2011/2012 mit Unterstützung von Peter Hofmann, dem Präsidenten des Reitervereins, das Projekt „Mit sechs Füßen und der Bibel – dem Leben auf der Spur“ am katholischen Ursulinen-Gymnasium an. Und auch in diesem Jahr sind ihre Schüler wieder bei diesem besonderen Gottesdienst eingebunden.

Dekan Jung feiert diesen Gottesdienst immer wieder gerne: „Dieser Gottesdienst stellt die besondere Verbindung zwischen Mensch und Tier – also der Geschöpfe Gottes untereinander – in den Mittelpunkt“, erläutert Jung.

Wer den Gottesdienst mitfeiern will, wird um Anmeldung unter der Telefonnummer 0621/41 71 41 oder per E-Mail an mail@reiter-verein-mannheim.de gebeten. pwr