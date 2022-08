Mannheim. Der Seebühnenzauber im Mannheimer Luisenpark findet am Samstag, den 6. August ohne die US-amerikanische A-capella-Band Naturally 7 statt. Diese mussten krankheitsbedingt absagen, teilte eine Mitarbeiterin des Events unserer Redaktion mit. Der Seebühnenzauber am Freitag, den 5. August, bei dem Christian „Chako“ Habekost sein aktuelles Comedy-Programm „Life is Ä Comedy“ präsentiert, findet wie geplant um 20 Uhr statt.

