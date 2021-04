Seebrücke protestiert

In über 20 deutschen Städten machten Aktivisten am Wochenende mit Mahnwachen, Fahrrad-Demos oder Banner- und Kreideaktionen auf das „gewollte Sterbenlassen“ der EU aufmerksam. Anlass sind mehr als 130 Menschen, die im Mittelmeer ertrunken waren, obwohl – das ist der Standpunkt der Demonstranten – europäische Behörden und Frontex über den Seenotfall Bescheid gewusst hätten. Das zivile Seenotrettungsschiff „Ocean Viking“ von SOS Méditerranée habe beim Eintreffen nur noch Leichen bergen können. Auch in Mannheim beteiligten sich Aktivistinnen und Aktivisten mit einer Mahnwache auf dem Paradeplatz. „Wir fordern die Bundesregierung auf, sich aktiv für ein Ende der Abschottungspolitik Europas einzusetzen. Das sind keine bloßen Zahlen, das sind Menschenleben mit persönlichen Geschichten und Träumen“, so Elena Dülz von der Seebrücke Mannheim.

Laut den Aktivisten seien keine Rettungsversuche eingeleitet worden. Deshalb handele es sich ganz offensichtlich um politisch gewolltes Sterbenlassen. Die Demonstranten sind überzeugt: „Das war kein Unfall, Europa lässt immer noch ganz bewusst Menschen im Mittelmeer ertrinken.“ Die Bewegung fordert daher eine staatlich organisierte Seenotrettung, die Entkriminalisierung der zivilen Seenotrettung und das Ende der Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache. lia