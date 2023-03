Sechsjähriges Kind bei Gefahrenbremsung in Mannheim verletzt - Radfahrerin flüchtet

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Mannheim sind zwei Personen leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben löste eine bisher unbekannte Radfahrerin gegen 8 Uhr eine Gefahrenbremsung eines Linienbusses in der Ladenburger Straße aus. Dabei wurden eine 32-jährige Frau sowie ein 6-jähriges Kind im Bus leicht verletzt.

Die Unbekannte fuhr von der Birkenauer Straße kommend in den Kreuzungsbereich der Ladenburger Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines Busses, welcher von der Heppenheimer Straße kam. Um einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin zu vermeiden, bremste der Bus bis zum Stillstand ab. Dabei fielen die Fahrgäste von ihren Sitzen. Die Radfahrerin, welche noch durch den Busfahrer angesprochen wurde, flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0621/1744222 entgegengenommen.