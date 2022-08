Sechs Verletzte bei Kollision in Mannheim-Sandhofen

Mannheim. Sechs Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Mannheim-Sandhofen am Sonntag kurz vor 03.00 Uhr verletzt worden. Eine 19-Jährige war mit drei weiteren jungen Erwachsenen mit dem Auto auf der Bürstadter Straße in Richtung Mannheim-Schönau unterwegs gewesen, berichtete die Polizei.

An der Kreuzung zur Frankenthaler Straße missachtete sie die Vorfahrt eines 51-jährigen Autofahrers, der zusammen mit einer 52-jährigen Beifahrerin Richtung Waldhof fuhr. Beide Fahrzeuge krachten zusammen und der Wagen der 19-Jährigen stieß dann gegen einen Ampelmast und das andere Auto gegen die Leitplanke.

Das Auto der 19-Jährigen wurde gegen eine Ampel geschleudert. © Priebe

Alle sechs Personen erlitten leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand jeweils ein Schaden von etwa 10.000 Euro.