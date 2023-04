Sechs Richtige - 2,5 Millionen Euro Lotto-Gewinn in Mannheim

Mannheim. Gartenschau und Geldsegen: Eine Lotto-Spielerin oder ein Lotto-Spieler hat bei der Samstagsziehung am 15. April über 2,5 Millionen Euro gewonnen. Der Glückspilz tippte die Gewinnzahlen 7, 12, 22, 33, 34 und 43 richtig. Lediglich die Superzahl 1 fehlte zum ganz großen Jackpot.

Wahrscheinlichkeit: eher gering

Bundesweit gab es nur einen “Lotto-Sechser”, so dass der Gewinn stolze 2.587.859,00 Euro wert ist, steuerfrei. Die Wahrscheinlichkeit für den Treffer lag bei rund 1 zu 15,5 Millionen.

Die Tipperin oder der Tipper aus Mannheim spielte mit einem Mehrwochenschein. Den Coup landete sie oder er gleich bei der ersten Ziehung.

Spielschein in Annahmestelle abgegeben

Wer hinter dem Glückspilz steckt, ist Lotto Baden-Württemberg noch nicht bekannt. Der Spielschein wurde anonym in einer Annahmestelle in Mannheim abgegeben. Zum Abruf des Gewinns muss die oder der Glückliche sich jetzt nur noch melden und die gültige Spielquittung einreichen – entweder in einer Lotto-Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Zentrale