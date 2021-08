Sechs neue Corona-Fälle in Mannheim

Mannheim. Mit sechs weiteren Corona-Fällen bleibt die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim am Montag (Stand 16 Uhr) bei 31,2. Im Wochenvergleich ist der Wert deutlich gestiegen: Am Montag vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz auf 16,1.

Das Landesgesundheitsamt bezifferte die Inzidenz in Mannheim am Montag hingegen mit einem Wert von 33,8 (wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen). Am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 35,1. Liegt der Landeswert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen über der Grenze von 35, würde Mannheim in die Öffnungsstufe 3 der baden-württembergischen Landesverordnung rutschen. Damit würden wieder mehr Einschränkungen in der Quadratestadt gelten.

Diese Corona-Regeln gelten bei einer Inzidenz zwischen 35 und 50. Die Landesregierung hat zum 28. Juni die Corona-Verordnung für Baden-Württemberg überarbeitet und vereinfacht. In dieser werden vier Inzidenzstufen festgelegt, die die Maßnahmen für das jeweilige Infektionsgeschehen vorschreiben. Die Maßnahmen einer Inzidenzstufe treten in Kraft, sobald die 7-Tage-Inzidenz eines Stadt- oder Landkreises fünf Tage in Folge mit den für die Stufe definierten Werten übereinstimmt. Die Inzidenzstufen werden folgendermaßen definiert: Inzidenzstufe 1: unter 10,0

Inzidenzstufe 2: über 10,0 bis einschließlich 35,0

Inzidenzstufe 3: über 35,0 bis einschließlich 50,0

Inzidenzstufe 4: über 50,0 Bei einer Inzidenz über 100, werden weitere Regeln erlassen. Für Inzidenzstufe 3 gelten folgende Regeln: Kontaktbeschränkungen Treffen bis maximal 15 Personen aus vier Haushalten Kinder dieser Haushalte und bis zu fünf weitere Kinder bis einschließlich 13 Jahre zählen nicht mit

Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt

Paare, die nicht zusammenleben, gelten als ein Haushalt Private Veranstaltungen Datenerfassung und Hygienekonzept erforderlich

Im Freien und in geschlossenen Räumen: Veranstaltungen mit maximal 50 Personen 3G-Regel (genesen, geimpft, getestet)

Öffentliche Veranstaltungen Datenerfassung und Hygienekonzept erforderlich

Im Freien: Veranstaltungen mit maximal 500 Personen

3G-Regel (genesen, geimpft, getestet)

In geschlossenen Räumen: Veranstaltungen mit maximal 200 Personen 3G-Regel (genesen, geimpft, getestet)

Freizeiteinrichtungen Datenerfassung und Hygienekonzept erforderlich

Im Freien und in geschlossenen Räumen: Eine Person pro angefangene zehn Quadratmeter 3G-Regel (genesen, geimpft, getestet)

Außerschulische Bildung Datenerfassung und Hygienekonzept erforderlich

Ohne Beschränkung der Personenzahl 3G-Regel (genesen, geimpft, getestet)

Kultureinrichtungen Datenerfassung und Hygienekonzept erforderlich

Im Freien und in geschlossenen Räumen: Eine Person pro angefangene zehn Quadratmeter 3G-Regel (genesen, geimpft, getestet)

Gastronomie und Vergnügungsstätten Datenerfassung und Hygienekonzept erforderlich

Im Freien: ohne Beschränkung der Personenzahl

In geschlossenen Räumen: Eine Person pro angefangene zweieinhalb Quadratmeter

3G-Regel (genesen, geimpft, getestet) Rauchverbot

Einzelhandel Hygienekonzept erforderlich

Eine Person pro angefangene zehn Quadratmeter Körpernahe Dienstleistungen Hygienekonzept erforderlich

Dauerhaftes Tragen der Maske erforderlich Wenn dies nicht möglich ist, nur mit 3G-Regel (genesen, geimpft, getestet)

Diskotheken Geschlossen Sport Datenerfassung und Hygienekonzept erforderlich

Im Freien und in geschlossenen Räumen: ohne Beschränkung der Personenzahl

3G-Regel (genesen, geimpft, getestet)

Wettkampfveranstaltungen im Sport Datenerfassung und Hygienekonzept erforderlich

Im Freien: Veranstaltungen mit maximal 500 Personen Ab 200 Personen gilt eine Maskenpflicht 3G-Regel (genesen, geimpft, getestet)

In geschlossenen Räumen: Veranstaltungen mit maximal 200 Personen 3G-Regel (genesen, geimpft, getestet)

Weitere Details und Maßnahmen finden Sie hier.

Dem Gesundheitsamt der Stadt Mannheim wurden nun seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 16.548 bestätigte Infizierte gemeldet, teilte die Verwaltung weiter mit. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb unverändert. Somit sind weiterhin 304 Verstorbene bekannt. Als genesen von der Krankheit gelten 16.054 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 190.