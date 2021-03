Bei einem Unfall in den Quadraten sind am Donnerstagabend sechs Autos beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr gegen 19 Uhr ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer die Straße zwischen R 3 und R 4 in Richtung Friedrichsring vermutlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Auf Höhe der Kreuzung R 3/S 4 missachtete er die Vorfahrt eines 52-jährigen Opel-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. In Folge dessen prallte er gegen eine Baustellenabsicherung und einen geparkten BMW. Dieser wurde wiederum gegen einen davorstehenden Renault leicht aufgeschoben. Durch herumfliegende Teile der Baustellenabsicherung wurden zwei weitere geparkte Autos leicht beschädigt.

Der Fahrer des Opels und seine 22-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und mussten in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 17 000 Euro. Die Straße war rund drei Stunden gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 0621/1 74 42 22 zu melden. pol/cs