Schwule Kunstausstellung in Mannheim

Mannheim. Unter dem Motto „Schwule Kunst zum CSD 2021“ zeigt die queer go area (Elfenstr 29) die Ausstellung: „Ausgetanzt“. Hannes Steinert aus Stuttgart präsentiert seine „feinsinnigen schwulen Corona-Comics im morbiden Jahrhundertwendetreppenhaus vom Erdgeschoss bis unters Dach und an der historischen Ziegelwand Linoldrucke mit teils homoerotischen Inhalten“, heißt es in der Ankündigung. Bei „Relax! don’t do it..“ zeigt Heinz-Jürgen Walther Acryl-Bilder im alten Pferdestall und lädt ein ins Schwarzlichtkabinett im ehemaligen Kellerbunker zu einer Installation aus fluoreszierenden Bildern mit männlichen Körperlinien. Geöffnet ist 14. August bis 15. August, jeweils 12 bis 21 Uhr. Begrüßung: Samstag, 16 Uhr durch Michael Weil.

