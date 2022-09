Schwöbel holt Auftritt nach - Satire und Dialekt auf der Seebühne im Luisenpark

Mannheim. Sein Auftritt Mitte August hatte ausfallen müssen – aber jetzt kommt er: Hans Peter Schwöbel ist am Mittwoch, 7. September um 15.30 Uhr auf der Seebühne im Luisenpark zu erleben. Der Kabarettist, Schriftsteller und Sozialwissenschaftler, ausgezeichnet mit dem Bloomaulorden und der Freinsheimer Hermann-Sinsheimer-Plakette, verspricht bei seinem Programm „Der mit dem Wort tanzt“ eine Mischung aus Satire, Poesie und Dialekt, mal scharfzüngig, dann aber wieder gefühlvoll und geistreich sowie stets anspruchsvoll. Es reicht der Parkeintritt, gesonderter Eintritt zur Seebühne wird nicht erhoben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am kommenden Sonntag, 11. September, spielen die „Cartwrights“, eine Rock’n’-Roll-Combo um den vielseitigen Musiker Adam Dörsam, von 15 bis 17 Uhr auf der Seebühne. Nach Franz Scheuchers Tod im Herbst 2020 musizieren die „Cartwrights“ nun ohne ihren charismatischen Sänger und Gitarristen, der für viele Musiker der Region so etwas wie eine Vaterfigur war. Zum Saisonende sind am Sonntag, 25. September die Musiker der Kultband „Just for fun“ von 15 bis 17 Uhr auf der Seebühne zu erleben, und den Abschluss machen am Mittwoch, 28. September, 15.30 bis 17.30 Uhr, Christa Krieger und Bloomaul Joachim Schäfer.