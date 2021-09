Schwimmkurse in Mannheim nun auch für sechs- und siebenjährige Kinder offen

Mannheim. Die neuen Schwimmkurse der Stadt Mannheim werden nun auch für sechs- bis siebenjährige Kinder angeboten. Das teilte die Verwaltung am Donnerstag mit. Demnach entschied sich der Fachbereich Sport und Freizeit nach einem erfolgreichen Buchungsstart kurzfristig dafür. Die ersten Kurse beginnen bereits ab Montag, 27. September, in den vier Hallenbädern der Stadt.

Wegen der Corona-Pandemie entfielen die Schwimmkurse in Mannheim im vergangenen Jahr: „Das wollen wir als Stadt nun nachholen und die ersten Schwimmkurse in diesem Jahr genau dieser Zielgruppe widmen“, hatte Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer bereits vergangene Woche erklärt. Die 44 neuen Anfängerkurse sollten ursprünglich nur für Acht- bis Neunjährige gelten. Schwimmkurse für Sechs- bis Siebenjährige waren in diesem Jahr erst ab dem Winter geplant.

Info: Über die Homepage www.schwimmen-mannheim.de ist eine Übersicht über die neuen Kurse in den vier Mannheimer Hallenbädern – dem Gartenhallenbad Neckarau, dem Herschelbad, dem Hallenbad Vogelstang und dem Hallenbad Waldhof-Ost – zu finden.