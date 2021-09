Schwieriges Paar auf dem Thron

„Ein schräges Paar regiert die Pfalz“ haben die Reiss-Engelhorn-Museen eine Vortragsreihe betitelt. Eleonore Kopf, Autorin des Standardwerks „Die pfälzischen Wittelsbacher“ und bekannt für viele spannende Vorträge zur Kurfürstenzeit, widmet sich Wilhelmine Ernestine (1650-1706) und Carl II. (1651-1685) von der Pfalz sowie ihrer unglücklichen Ehe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Carl sollte nach der Vorstellung seines Vaters eine Braut mit viel Geld ehelichen. Die Wahl fiel auf die dänische Königstochter Wilhelmine Ernestine, der man aber „eine monströse Leibesfülle“ und „wenig Intelligenz“ nachsagte. Sie heiratete im September 1671 den als pockennarbig und melancholisch beschriebenen Carl. Die Ehe wurde schlecht und blieb kinderlos. Nach fünf Regierungsjahren war der Staatsschatz aufgebraucht und die wittelsbachische Linie Pfalz-Simmern ausgestorben. Das wurde Auslöser des Pfälzischen Erbfolgekriegs, weil der französische König Ludwig XIV. nicht akzeptieren wollte, dass nun die katholischen Wittelsbacher von Neuburg an der Donau die eigentlich bisher reformierte Kurpfalz regieren. Die Vorträge finden am Mittwoch, 29. September, und Mittwoch, 13. Oktober, jeweils um 16 Uhr im Anna-Reiß-Saal im Museum Weltkulturen in D 5 statt. Der Eintritt beträgt jeweils drei Euro. pwr