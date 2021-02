Mannheim. Verschwörungstheorien erleben in der Coronakrise eine Hochzeit. Auch in Mannheim ziehen Demonstrationen der Querdenker-Bewegung viele Menschen an; sie behaupten, dass das Coronavirus nicht schlimm und die Zahl der Toten übertrieben sei. Wie geht man um mit solchen kruden Thesen? Die österreichische Autorin und Journalistin Ingrid Brodnig hat mit vielen Corona-Leugnern und -skeptikern gesprochen und am Ende ein Buch geschrieben, eine Art Ratgeber („Einspruch“, erschienen im Brandstätter Verlag).

In einer neuen Folge des Podcast „Leben in Zeiten von Corona“ warnt sie, hier einen langen Atem zu haben. „Selbst wenn Sie den besten Faktencheck bringen, kann es sein, dass die Person schon sehr weit in dem Denken drinsteckt und ihnen zuerst gar nicht zuhören will.“ Deshalb solle man nicht aufgeben, müsse seine Ziele aber anpassen, mit drei, vier Sätzen lasse sich das Problem in solchen Fällen nicht lösen. „Dann ist es vielleicht ein längerer, doch ungewisser Weg.“ Übersehen werde häufig, dass es schon vor der Coronakrise viele Menschen gegeben habe, die empfänglich für Verschwörungsmythen und Falschnachrichten gewesen seien. Es sei nur nicht so viel darüber geredet worden. „Ich glaube, dass unsere Gesellschaft vor der Corona-Krise ein bisschen ausgeblendet hat, was für einen großen Nährboden es für solche Erzählungen gibt“, betont Brodnig. Für Außenstehende klängen Verschwörungsmythen, in denen von dunklen Mächten die Rede sei, die die Weltherrschaft an sich reißen wollten, oft nicht nur kurios, sondern auch bedrückend. „Ich stelle mir das immer ganz unbehaglich vor, so etwas zu glauben, aber die Leute, die das denken, sind überzeugt, für etwas Gutes zu kämpfen.“