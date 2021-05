Schwester Telma hat die Herzen vieler Senioren erobert

Grau und kalt war es, als Schwester Telma nach langem Flug erstmals den Fuß auf deutschen Boden setzte – im März vor 24 Jahren. „Wo bin ich hier gelandet?“, habe sie damals angstvoll überlegt, blickt die indische Ordensfrau zurück. Längst ist ihr Mannheim zur zweiten Heimat geworden. Und die Pflege von alten Menschen, die in Caritas-Heimen leben, empfindet sie als Herzensangelegenheit. Jetzt kehrt die Bethanien-Schwester ins südindische Mutterhaus zurück. An diesem Donnerstag, 6. Mai, wird sie in der Jesuitenkirche um 18 Uhr mit einem Gottesdienst verabschiedet.

Als ein im Dorf aufgewachsenes Mädchen habe sie vom Heiraten und einer Familie mit zehn Kindern geträumt, erzählt die 52-Jährige. Dass sie sich für eine andere Form von Familie, nämlich für die „Sisters of Imitation of Christ“ entschied, hat sie nie bereut – „keinen Augenblick“. Bereits in Indien sammelte die junge Ordensfrau – „ich war Zwanzig, als ich das Gelübde ablegte“ – Erfahrungen in Krankenpflege. In einem besonderen Hospital lernte sie die sozialen Auswirkungen der Infektionskrankheit Lepra kennen, die bei uns als besiegt gilt, aber vielerorts noch immer kursiert und aufgrund entstellender Wucherungen stigmatisiert. Als die damals 28-Jährige von der Oberin gefragt wurde, ob sie sich vorstellen könnte, im Rahmen einer Kooperation mit dem Caritasverband in deutschen Seniorenheimen Pflege zu leisten, „da habe ich eine Woche lang überlegt, viel gebetet und zugesagt“.

Liebe zur deutschen Küche

Auch wenn sich Schwester Telma in Mannheim von Anfang an willkommen und akzeptiert fühlte, so tat sie sich mit so manchem schwer. Beispielsweise mit der Nahrung. Sie erinnert sich noch gut daran, wie sie erstmals Rindfleisch mit Meerrettichsoße und Kartoffeln aufgetischt bekam und sich fragte, wie man so etwas essen kann. Inzwischen liebe sie dieses Gericht – wie überhaupt die deutsche Küche. Gleichwohl vermisst Schwester Telma all die indischen Gewürze. Und mit Sauerkraut, so verrät sie, vermag sie sich bis heute nicht anzufreunden.

Weit mehr als das Essen machte ihr anfänglich die deutsche Sprache zu schaffen. Denn die ist sowohl im grammatikalischen Aufbau wie beim Schriftbild komplett anders als das in ihrer Heimatregion Kerala übliche Malayam. Als Schwester Telma zwei Jahre nach ihrer Ankunft eine Pflegeausbildung im Theresienkrankenhaus begann, konnte sie sich zwar leidlich unterhalten, aber im Unterricht verstand sie so gut wie nichts. „Ich wollte schon aufgeben.“ Doch ihre indischen Mitschwestern wie auch deutsche Kolleginnen motivierten sie, die große Chance zu nutzen. Die Ordensfrau wälzte Bücher, paukte mit wesentlich jüngeren Pflege-Azubis – und legte erfolgreich das Examen ab. Später absolvierte sie zusätzlich eine Fortbildung für Wohnbereichsleitung. Stolz ist sie, „dass ich hier noch anderes lernen durfte“, was in Indien nicht unbedingt selbstverständlich sei – sie meint damit aufs Fahrrad steigen oder den Auto-Führerschein machen. Ob im Caritas-Heim Joseph-Bauer, Horst-Schroff oder Maria-Scherer: Schwester Telma eroberte schnell die Herzen der dort betreuten Senioren. Und so manche wollten von ihr die Hand gehalten haben, wenn die Lebenskräfte schwanden.

Geldbotin nach Tsunami

So etwas wie lokale Berühmtheit erlangte Schwester Telma, als sie nach der Tsunami-Katastrophe die Rolle der fliegenden Geldbotin übernahm: Mannheimer hatten bei einer Hilfsaktion für die Opfer des Seebebens im Indischen Ozean zunächst 25 000 und später noch einmal 65 000 Euro gespendet. Diese Summe ermöglichte den „Sisters of Imitation of Christ“ in der Region Kanyakumari ein Haus für Waisen und Familien zu bauen, die bei der monströsen Flutwelle am zweiten Weihnachtsfeiertag 2004 alles verloren hatten. Schwester Telma wurde zur Botschafterin der bis heute bestehenden Einrichtung, die inzwischen Kindern aus Armutsfamilien schulische Bildung bietet.

Und welcher Einsatzort wartet auf die 52-Jährige in Südindien? „Mein Wunsch wäre ein Kinderheim.“ Nach kurzer Pause ergänzt sie: „Ich bin inzwischen so gereift, dass ich mich für jede Aufgabe bereit fühle.“

